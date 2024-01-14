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18:42, 14 января 2024Россия

Россияне избили не пустившего их с пивом в салон водителя маршрутки

В Томской области мужчины избили не пустившего их в маршрутку с пивом водителя

Кадр: Telegram-канал «Я из Томска»

В Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон. Об этом сообщается в Telegram-канале «Я из Томска».

По сведениям издания, россиянин потребовал от двух пьяных молодых людей выбросить бутылки, прежде чем садиться в автобус. В ответ они напали на него с кулаками и бутылками.

На появившихся в сети кадрах с места происшествия видно, что маршрутный автобус стоит на дороге с открытой пассажирской дверью. Рядом с ним происходит потасовка между тремя мужчинами. Один из них начал избивать другого, а затем поднял с земли предмет, похожий на кусок льда. Другой мужчина пытался разнять участников стычки.

Водитель сумел вернуться в кабину и продолжить путь. Двое нападавших остались на улице. Информации о состоянии мужчины не поступало.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края водитель маршрутки избил двух подростков. Причину конфликта правоохранительные органы тогда не раскрывали.

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      Анна Щербакова
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