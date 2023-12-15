В российском регионе водитель маршрутки избил двух подростков

В Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков

В Новороссийске Краснодарского края водитель маршрутки избил двух подростков. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

«При проверке заявления о причинении вреда здоровью двоим несовершеннолетним на остановке общественного транспорта, полицейские установили личность водителя маршрутного автобуса», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Причины конфликта не приводятся.

Ранее в Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета. На российских студентов напали три уроженца Таджикистана, которые также учились в университете.