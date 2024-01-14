Россиянин описал богачей в Монголии фразой «обычные скотоводы»

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и удивился привычкам обеспеченных местных жителей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у богатого монгола возле его юрты обязательно должен быть припаркован Lexus. Россиянин отметил, что это единственная люксовая машина, на которой можно передвигаться по этой стране.

«Почти все богатые монголы — обычные скотоводы с огромными стадами, за которыми они все так же кочуют, только теперь уже не на лошадях, как прежде, а на Lexus», — такой фразой описал монгольских богачей путешественник, добавив, что особняков у них нет.

По предположениям россиянина, это связано с тем, что особняк нельзя разобрать и перевезти на новое место, как юрту, а переезжать богачам нужно постоянно.

«Не потому, что они постоянно в розыске у полиции, а таковая кочевая специфика монголов», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал жителей Монголии фразой «любят выпить до безумия». Он также пояснил, что в этой стране делают алкоголь из молока.

