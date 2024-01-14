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13:30, 14 января 2024Россия

Российские военные сообщили об успехах на южнодонецком направлении

Гордеев: ВС РФ сорвали шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Соединения группировки Восток за прошедшие сутки сорвали шесть попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, сообщает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. В течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Равнополя», — заявил Гордеев об успехах, добавив, что потери противника в результате огневого поражения составили 110 человек, три автомобиля, пункт управления БПЛА и несколько минометных расчетов.

Отмечается, что по позициям и пунктам временной дислокации 8-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новодонецкого и Новомихайловки также были нанесены удары авиации и артиллерии.

Ранее стало известно, что заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ. Боец рассказал, что боевая группа противника ворвалась на опорный пункт Вооруженных сил (ВС) РФ, который защищали шестеро солдат — но трое из них были ранены, а двое других охраняли фланги. «Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — отметил солдат.

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      Виктория Кондратьева
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