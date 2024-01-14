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15:55, 14 января 2024Мир

Совбез Армении и Госдеп США обсудили отношения между Ереваном и Баку

Представители Совбеза Армении и Госдепа США обсудили отношения Еревана и Баку
Армен Григорян

Армен Григорян. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и представитель Госдепа США по вопросам Европы и Азии Джеймс О'Брайен обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского Совбеза.

Собеседники обсудили двусторонние отношения между Ереваном и Баку во время IV встречи советников по вопросам национальной безопасности в Давосе. Также Григорян и О'Брайен обменялись мнениями по поводу процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

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Также во время встречи стороны затронули вопросы дальнейшего сотрудничества между Арменией и США и варианты его развития.

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями и подписать соответствующие соглашения. Пашинян отметил, что Баку не принимает предложения Еревана по ослаблению напряженности на границе, чтобы создать прочную основу для мира.

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      Наталья Обрядина
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