Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями и подписать соответствующие соглашения, передает ТАСС.

Предполагается, что государства смогут заключать конкретные договоры и контролировать друг друга относительно их выполнения.

Пашинян отметил, что Баку не принимает предложения Еревана по ослаблению напряженности на границе, чтобы создать прочную основу для мира.

«Мы говорим: давайте подпишем мирный договор таким образом, чтобы война была невозможна. Но иногда, знакомясь с предложениями Азербайджана, складывается впечатление, что предстоящую войну хотят легитимизировать», — добавил армянский премьер.

По его словам, Ереван также предлагал зеркальный отвод войск от границ и демилитаризацию приграничной зоны, однако и эти инициативы были отвергнуты.

Пашинян указал, что некоторые внешние и внутренние силы не хотят заключения прочного мира между странами, а их дипломатия говорит на разных языках, однако в этом вопросе очень важна позиция лидеров и их заинтересованность в возможности урегулирования.

11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемым предложение Армении по делимитации границы. Он отметил, что для решения вопроса анклавов необходимо создавать отдельную экспертную группу.

Азербайджанский лидер также отверг предложение о зеркальном отведении войск с занятых позиций. При этом он подчеркнул, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от делимитации границы.

