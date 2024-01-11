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09:03, 11 января 2024Бывший СССР

Азербайджан отверг предложение отойти с занятых позиций

Президент Азербайджана Алиев: Баку не намерен зеркально отводить войска

Фото: Umit Bektas / Reuters

Азербайджан не отведет зеркально войска от условной границы с Арменией. Предложение покинуть занятые позиции отверг азербайджанский президент Ильхам Алиев, его цитирует «Интерфакс».

«Меня попросили несколько коллег, чтобы стороны отвели войска в зеркальной форме. Я спросил, куда отвести? Мне сказали туда, откуда вернулись. Я говорю, что мы из Баку прибыли, в Баку вернуться что ли? Нас на этих территориях не было на протяжении 30 лет. Если бы эти территории были границей, и Армения признала бы ее границей, то она указала бы ее», — сказал он.

Как отметил глава государства, Армения считала, что ее граница находится в Агдаме, который расположен в 26 километрах от Ханкенди (Степанакерта) — бывшей столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Алиев подчеркнул, что Азербайджан не сдвинется с позиций, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022-го. Он также назвал претензии Еревана к Баку безосновательными, потому что на территории условной границы нет населенных пунктов.

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Кроме того, азербайджанский лидер добавил, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от делимитации границы. Азербайджан еще не закончил процесс делимитации с другими странами-соседями, объяснил политик. По его мнению, делимитацию можно продлить, а мирное соглашение нужно подписать максимально быстро.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в последних предложениях Азербайджана по заключению мирного договора заметен определенный регресс. Ереван конструктивно проработал эти пункты и отправил их в Баку, уточнил глава МИД.

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      Кристина Есикова
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