В Армении отметили регресс переговорного процесса с Азербайджаном

В МИД Армении заявили о регрессе предложений Баку по мирному процессу

В последних предложениях Азербайджана по заключению мирного договора с Арменией заметен определенный регресс. Об этом рассказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой дипломатического ведомства Греции Йоргосом Герапетритисом, передает ТАСС.

«Да, я бы сказал, что по содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс. Мы очень конструктивно поработали над этими предложениями и отправили их в Баку», — отметили в Ереване.

4 января переговорный процесс прокомментировали в Баку. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что документ не должен быть заложником делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.