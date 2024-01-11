Алиев назвал неприемлемой делимитацию границы по картам 70-х годов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемым предложение Армении по делимитации границы на основании карт 70-х годов. Его слова передает «Интерфакс».

«Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология. Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах», — рассказал глава республики.

Алиев отметил, что для активизации работы комиссий необходимо создать экспертные группы, которые обойдут спорные участки и определят границу. Он также отметил, что по состоянию на сегодня граница между странами носит условный характер.

Кроме того, президент Азербайджана заявил, что нужно создать отдельную экспертную группу для решения вопроса анклавов. По его словам, все они должны быть возвращены. В числе прочего он отметил необходимость благоустройства ведущих к анклавам дорог и размещения там жителей.

Ильхам Алиев также отверг предложение о зеркальном отведении войск с занятых позиций. При этом он подчеркнул, что заключение мирного соглашения с Арменией не должно зависеть от делимитации границы.