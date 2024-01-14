Свыше двух тысяч детей вывезли из Белгорода на отдых в российские регионы

Гладков: свыше 2 тысяч детей из Белгорода вывезли на отдых в регионы России

Свыше двух тысяч детей из Белгорода вывезли на отдых в регионы России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава пояснил, что сейчас десять детей из приграничного российского региона заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. По сведениям Гладкова, шестерых из них доставили в больницу в Пензенской области.

«Все они находятся под присмотром врачей», — подчеркнул белгородский губернатор.

До этого Гладков рассказал, что по его поручению детей проведали в областной больнице в Пензе, передали им подарки, фрукты, поговорили с врачами. По его информации, состояние у всех заболевших детей удовлетворительное. Глава Белгородской области заверил, что доктора делают все возможное, чтобы юные пациенты как можно скорее пошли на поправку.

Еще раньше стало известно, что почти сто детей отправили в оздоровительные лагеря Воронежской области после обстрелов Белгорода.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов.