В Белоруссии оценили отношения с Россией в военной сфере

МО Белоруссии: отношения Минска и Москвы в военной сфере являются равноправными

В Министерстве обороны Белоруссии оценили отношения с Россией в военной сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой слова помощника главы ведомства, полковника Валерия Ревенко, который дал интервью телекомпании белорусского Минобороны «ВоенТВ».

По его словам, отношения Минска и Москвы в этой области являются равноправными. Ревенко подчеркнул, что речь идет не только о большом количестве мероприятий в военной сфере, но и о подготовке кадров, а также об оснащении белорусских вооруженных сил современной военной техникой.

«Российская Федерация, в свою очередь, получает такую же современную технику из Республики Беларусь. То есть это взаимовыгодные отношения», — добавил помощник министра обороны Белоруссии.

Ревенко также отметил, что из 623 мероприятий, проведенных департаментом международного военного сотрудничества в 2023 году, более 300 было с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров. Их будут использовать для подготовки российских и белорусских военнослужащих, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.

