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11:26, 12 декабря 2023Россия

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Президент Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент внес его на ратификацию в Госдуму. 5 декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.

Из документа следует, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из России и Белоруссии, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности. Кроме того, бойцы обеих стран будут обмениваться опытом по вопросам боевого применения различных образцов вооружения, а также проходить обучение навыкам его использования.

Путин поручил подписать соглашение о совместных центрах боеподготовки в конце января. Переговоры с белорусской стороной проводили Минобороны и МИД России. Белоруссия ратифицировала документ 17 июля.

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      Константин Лысяков
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