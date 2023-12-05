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15:05, 5 декабря 2023Россия

Госдума ратифицировала соглашение с Минском об учебно-боевых центрах

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно соглашению, учебно-боевые центры должны осуществлять совместную боевую подготовку, проводить дежурство воинских контингентов, выполнять другие учебно-боевые задачи и обмениваться опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Помимо этого, в них будет проходить обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения и унификация военной подготовки.

Из документа следует, что воинский контингент и движимое имущество России и Белоруссии освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны должно быть возвращено на территорию принимающей стороны за свой счет.

В октябре президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки, подписанное 28 марта 2023 года. Согласно пояснительной записке, в соглашении указано, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из обеих стран, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.

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      Анастасия Шейкина
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