Госдума ратифицировала соглашение с Минском об учебно-боевых центрах

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно соглашению, учебно-боевые центры должны осуществлять совместную боевую подготовку, проводить дежурство воинских контингентов, выполнять другие учебно-боевые задачи и обмениваться опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Помимо этого, в них будет проходить обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения и унификация военной подготовки.

Из документа следует, что воинский контингент и движимое имущество России и Белоруссии освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Движимое имущество направляющей стороны должно быть возвращено на территорию принимающей стороны за свой счет.

В октябре президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки, подписанное 28 марта 2023 года. Согласно пояснительной записке, в соглашении указано, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из обеих стран, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.