Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Белоруссией о центрах боеподготовки

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о совместных центрах боеподготовки, подписанное 28 марта 2023 года. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно пояснительной записке, в соглашении указано, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из обеих стран, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности.

Кроме того, учебные центры будут создаваться по совместному решению уполномоченных органов России и Белоруссии, на которые также возложат полномочия по определению места для расположения таких объектов, а также их состава, структуры, сроков формирования и порядка работы.

Путин поручил подписать соглашение о совместных центрах боеподготовки в конце января. Переговоры с белорусской стороной проводили Минобороны и МИД России. Белоруссия ратифицировала документ 17 июля.

Как ранее объяснил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, стороны рассматривают возможность создания учебно-боевых центров практически для всех видов войск. Он подчеркнул, что уже сейчас реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а на территориях обеих стран регулярно проводятся совместные учения.