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07:03, 31 июля 2023Бывший СССР

В МИД объяснили работу учебно-боевых центров России и Белоруссии

МИД: учебно-боевые центры РФ и Белоруссии будут работать на базе воинских частей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук объяснил работу учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

На данный момент завершается процесс ратификации соглашения между двумя странами о создании и функционировании таких центров. Минск ратифицировал его в июле, отметил Полищук. На данный момент рассматривается возможность создания подобных центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей России, так и в Белоруссии.

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