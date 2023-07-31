В МИД объяснили работу учебно-боевых центров России и Белоруссии

МИД: учебно-боевые центры РФ и Белоруссии будут работать на базе воинских частей

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук объяснил работу учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

На данный момент завершается процесс ратификации соглашения между двумя странами о создании и функционировании таких центров. Минск ратифицировал его в июле, отметил Полищук. На данный момент рассматривается возможность создания подобных центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей России, так и в Белоруссии.