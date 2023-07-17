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19:21, 17 июля 2023Бывший СССР

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании центров для военных

Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о создании учебно-боевых центров для военных

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией, предполагающее создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военных вооруженных сил. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы республики Александра Лукашенко.

Уточняется, что президент Белоруссии подписал соответствующий закон. Документ регулирует вопросы создания и работы таких центров на базе воинских частей в России и Белоруссии. Также в нем определены основные задачи центров подготовки и порядок взаимодействия Минобороны двух стран.

В центрах военные будут проходить совместную боевую подготовку, боевое и опытно-боевое дежурство, обмениваться опытом применения техники и вооружения. Также в них будет вестись работа по повышению слаженности военнослужащих и унификации подготовки военных двух стран.

Президент России Владимир Путин поручил подписать соответствующее соглашение в конце января текущего года. Для этого Минобороны и МИД страны было поручено провести переговоры с белорусской стороной.

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