В Киеве задолжали больше 5 миллионов долларов за электричество

Yasno: в Киеве задолжали $5,4 млн за электричество, возможно отключение света

Абоненты в Киеве задолжали больше 5 миллионов долларов за электричество. Об этом заявили представители компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В общей сложности размер накопившегося долга в Киеве составил 206 миллионов гривен, или 5,4 миллиона долларов. Утверждается, что теперь 28 тысячам жителей столицы Украины, возможно, отключат свет.

В Днепропетровской области долг насчитывается в 417,5 миллиона гривен, или почти 11 миллионов долларов. Таким образом, при отключении электричества в регионе без света остаются 46 тысяч абонентов, добавили в компании.

Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, была выведена на рынок в 2019-м. Украинская компания поставляет электроэнергию 3,5 миллиона потребителей в Киеве и Днепропетровской области.

Ранее в январе стало известно, что из-за непогоды на Украине без света остались более 1000 поселений. Министерство энергетики страны сообщало, что наибольшее число отключений электроэнергии произошло в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины из-за шквального ветра и обледенения линий электропередачи.