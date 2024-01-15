54-летняя невеста Безоса вышла в свет в прозрачном платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 54-летнюю избранницу Безоса, когда он продолжал отмечать свое 60-летие. Так, на полученных снимках пара шла держась за руки. При этом Санчес надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

Кроме того, женщина набросила на плечи пиджак и добавила к образу минималистичные босоножки на каблуках, миниатюрную сумку и серебристую цепочку с кулоном. Она уложила волнами распущенные волосы и накрасила губы коричневой помадой.

В ноябре 2023 года пользователи сети высмеяли фотосессию Джеффа и Лорен Санчес для модного журнала Vogue. При этом бизнесмен выбрал черную футболку, синие джинсы и ковбойскую шляпу. Санчес была одета в белую майку.