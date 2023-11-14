В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

Пользователи сети высмеяли фотосессию американского миллиардера Джеффа Безоса и его невесты, репортерши Лорен Санчес, для модного журнала Vogue. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном снимке знаменитости запечатлены на переднем сиденье фургона. При этом бизнесмен выбрал черную футболку, синие джинсы и ковбойскую шляпу. Санчес, в свою очередь, была одета в белую майку. Для съемки телеведущая решила обнять возлюбленного.

Однако некоторые подписчики не оценили данный кадр, о чем написали в комментариях под постом. «Я никогда не чувствовала себя так некомфортно, смотря на это фото», «Это шутка такая? Кто отвечает за эти снимки?», «Против моей воли мне показали эту фотосессию», «Верните старый Vogue! Это дурной тон с вашей стороны», «Надо было больше времени уделить ее лицу. Удивительно, что эти снимки прошли мимо Анны Винтур», — возмущались они.

В мае Джеффа Безоса обманули на тысячи долларов во время свидания с Лорен Санчес в ресторане. Богатейший человек мира отправился на ужин вместе с невестой и ее сестрой в Каннах. Там он заказал бутылку красного вина Dugat-Py Grand Cru производителя Domaine Bernard в La Petit Maison за 4285 долларов (347 тысяч рублей). Впоследствии выяснилось, что бизнесмена обсчитали, поскольку владельцы ресторана завысили стоимость алкогольного напитка.