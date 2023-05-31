Богатейшего человека мира Безоса обсчитали на тысячи долларов в ресторане

Миллиардера Безоса обсчитали на тысячи долларов на свидании с Лорен Санчес в ресторане

Американского миллиардера Джеффа Безоса обманули на тысячи долларов во время свидания с возлюбленной Лорен Санчес в ресторане. Об этом сообщает New York Post.

Богатейший человек мира отправился на ужин вместе с невестой и ее сестрой в Каннах. Там мужчина заказал бутылку красного вина Dugat-Py Grand Cru производителя Domaine Bernard в La Petit Maison за 4285 долларов (347 тысяч рублей). Впоследствии выяснилось, что бизнесмена обсчитали, поскольку владельцы ресторана завысили стоимость алкогольного напитка.

Согласно материалу, на самом деле цена упомянутого вина составляет 647 долларов (52 тысячи рублей) — именно за такую сумму данную бутылку в последний раз продали на аукционе, который состоялся 3 марта 2022 года. «Смешной факт дня: Безоса обдурили во Франции, поставив дикую наценку на примитивное вино», — пошутили администраторы группы Parcelle Wine в соцсетях, на пост которых обратили внимание в New York Post.

Ранее в сети впервые появились фото с отдыха Джеффа Безоса на роскошной яхте. Папарацци запечатлели предпринимателя Джеффа Безоса на его новой суперяхте под названием Koru стоимостью 500 миллионов долларов. На размещенных кадрах видно, что 59-летний бизнесмен отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной, репортершей Лорен Санчес.