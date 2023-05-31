Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:09, 31 мая 2023Ценности

Богатейшего человека мира Безоса обсчитали на тысячи долларов в ресторане

Миллиардера Безоса обсчитали на тысячи долларов на свидании с Лорен Санчес в ресторане

Фото: Jay Biggerstaff / USA TODAY Sports / Reuters

Американского миллиардера Джеффа Безоса обманули на тысячи долларов во время свидания с возлюбленной Лорен Санчес в ресторане. Об этом сообщает New York Post.

Богатейший человек мира отправился на ужин вместе с невестой и ее сестрой в Каннах. Там мужчина заказал бутылку красного вина Dugat-Py Grand Cru производителя Domaine Bernard в La Petit Maison за 4285 долларов (347 тысяч рублей). Впоследствии выяснилось, что бизнесмена обсчитали, поскольку владельцы ресторана завысили стоимость алкогольного напитка.

Материалы по теме:
«Он не помнит, сколько у него особняков» Как живет самый богатый президент в мире
«Он не помнит, сколько у него особняков»Как живет самый богатый президент в мире
26 июля 2020
«У всех здесь есть суперкар» Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
«У всех здесь есть суперкар»Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
26 июня 2020

Согласно материалу, на самом деле цена упомянутого вина составляет 647 долларов (52 тысячи рублей) — именно за такую сумму данную бутылку в последний раз продали на аукционе, который состоялся 3 марта 2022 года. «Смешной факт дня: Безоса обдурили во Франции, поставив дикую наценку на примитивное вино», — пошутили администраторы группы Parcelle Wine в соцсетях, на пост которых обратили внимание в New York Post.

Ранее в сети впервые появились фото с отдыха Джеффа Безоса на роскошной яхте. Папарацци запечатлели предпринимателя Джеффа Безоса на его новой суперяхте под названием Koru стоимостью 500 миллионов долларов. На размещенных кадрах видно, что 59-летний бизнесмен отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной, репортершей Лорен Санчес.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
    «Роскосмос» построит завод по серийному производству спутников
    Силовики нашли обломки атаковавших Москву дронов
    Девушка в бессознательном состоянии выиграла знаменитый забег за сыром
    США направили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов
    Правительство России поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
    Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
    Шварценеггер отреагировал на уход больного деменцией Уиллиса из киноиндустрии
    Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
    Российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.