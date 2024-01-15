Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 15 января 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость отметила, что никогда не скрывала возраст и «не назначала себя королевой красоты», и призвала пользователей оставить обсуждение ее внешнего вида для личных бесед. Также она рекомендовала несогласным с данным правилом юзерам отписаться от ее аккаунта.

«Это моя страница, и я не позволю распространяться на ней таким отвратительным явлениям, как эйджизм и хамство, и сделать из нее помойку мыслей глупых и невоспитанных людей», — подчеркнула автор поста.

В декабре Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Она позировала в черной кожаной мини-юбке и укороченной куртке, которая была расстегнута и демонстрировала ее оголенное тело.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

      В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

      Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

      Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

      Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

      Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

      Ведущий случайно выругался в прямом эфире

      В России выросли биржевые цены на бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости