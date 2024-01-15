55-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость отметила, что никогда не скрывала возраст и «не назначала себя королевой красоты», и призвала пользователей оставить обсуждение ее внешнего вида для личных бесед. Также она рекомендовала несогласным с данным правилом юзерам отписаться от ее аккаунта.

«Это моя страница, и я не позволю распространяться на ней таким отвратительным явлениям, как эйджизм и хамство, и сделать из нее помойку мыслей глупых и невоспитанных людей», — подчеркнула автор поста.

В декабре Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Она позировала в черной кожаной мини-юбке и укороченной куртке, которая была расстегнута и демонстрировала ее оголенное тело.