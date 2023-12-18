Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:45, 18 декабря 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость предстала в черной кожаной мини-юбке и укороченной куртке, которая была расстегнута и демонстрировала ее оголенное тело. Помимо этого, звезда надела бюстгальтер без косточек, частично обнажающий грудь. В качестве аксессуара Бондарчук выбрала широкий чокер.

Помимо этого, манекенщица надела туфли-лодочки и черные капроновые колготки. Свой образ она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с акцентом на глазах.

В ноябре Светлана Бондарчук поделилась фото в прозрачном боди, который был оформлен аппликациями в виде цветов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций

      В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

      Еще 32 бойца ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий

      Парижский музей избавился от статуи Депардье

      Путин призвал создавать российские видеоигры с учетом традиций

      Обвиняемого в аферах экс-президента компании «Балтика» оставили в СИЗО

      В ЕК отреагировали на слухи о лишении Венгрии права голоса в ЕС

      54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе

      Рогов предрек завершение украинского плана Б банкротством

      ВСУ обстреляли Брянскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости