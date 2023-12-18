54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость предстала в черной кожаной мини-юбке и укороченной куртке, которая была расстегнута и демонстрировала ее оголенное тело. Помимо этого, звезда надела бюстгальтер без косточек, частично обнажающий грудь. В качестве аксессуара Бондарчук выбрала широкий чокер.

Помимо этого, манекенщица надела туфли-лодочки и черные капроновые колготки. Свой образ она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и макияжем с акцентом на глазах.

В ноябре Светлана Бондарчук поделилась фото в прозрачном боди, который был оформлен аппликациями в виде цветов.