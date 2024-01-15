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09:55, 15 января 2024Мир

Американская делегация обсудит отношения с Тайванем после выборов

Делегация США прибыла на Тайвань для встречи с уходящим президентом Цай Инвэнь

Фото: ADen Hsu / AP

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибыла на Тайвань для встречи с уходящим президентом страны Цай Инвэнь. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря Джеймс Стейнберг встретятся с Цай для обсуждения двусторонних отношений после прошедших в стране президентских выборов. Также журналисты пишут, что делегация встретится с вице-президентом страны Лаем Циндэ, который станет будущим главой государства.

Ранее Лай Циндэ пообещал продвигать мир и демократию совместно с США. Этим постом он ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с победой на выборах.

14 января о запланированном визите делегации сообщил Американский институт на Тайване, который де-факто является посольством США на острове. В заявлении передадут поздравления от лица американского народа в связи с успешными выборами.

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      Юрий Леонов
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