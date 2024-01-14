Новый президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию

Президент Тайваня Лай Циндэ пообещал продвигать мир и демократию

Тайвань стремится к продвижению мира, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, над чем страна будет работать совместно с США. Такое заявление сделал победивший на президентских выборах Лай Циндэ в соцсети X (бывший Twitter).

Этим постом Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с победой на выборах. «Тайваньско-американское партнерство определяется нашими общими ценностями и интересами», — отметил глава Тайваня.

Президентские выборы завершились в Тайване в субботу, 13 января. 64-летний лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ победил в гонке, получив свыше 40 процентов голосов избирателей. Новый президент Тайваня заявил о готовности к диалогу с властями Китая, но лишь при соблюдении взаимного уважения и равенства. Власти материкового Китая тем временем пообещали не допустить независимости острова.