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15:45, 13 января 2024Мир

Кандидаты от оппозиции признали поражение на выборах президента Тайваня

Кандидаты Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ признали поражение на выборах президента Тайваня

Фото:Ann Wang / Reuters

Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах президента Тайваня. Как уточняет РИА Новости, заявление прозвучало в ходе встречи Хоу Юи, придерживающегося диалога с Пекином, со своими сторонниками.

«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», — сказал Хоу Юи.

После обработки бюллетеней с 93,3 процента участков представитель Гоминьдана занимает второе место в президентской гонке с 33,33 процента голосов. Вслед за ним расположился председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ с 26,24 процента. Он, как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TVBS, также заявил о своем поражении на встрече с избирателями.

«В следующий раз мы сможем взять власть и отвоевать страну», — заявил Кэ Вэньчжэ.

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Лидирует на выборах кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, за которого проголосовали 40,42 процента пришедших на выборы жителей острова. Общая явка на выборах составила 69,8 процента.

Участки для голосования были открыты с 8 утра до 16 часов дня по местному времени (с 3 до 11 утра по московскому). Циндэ, занимающий пост вице-президента Тайваня, изначально считается фаворитом у наблюдателей и экспертов. Он возглавил гонку уже после подсчета первых голосов и лидерство уже не упустил.

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      Олег Давыдов
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