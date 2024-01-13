Пекин отреагировал на результаты президентских выборов на Тайване

В Пекине пообещали не допустить независимости Тайваня

Власти материкового Китая пообещали не допустить независимости Тайваня. Таким образом, как передает «Интерфакс», Пекин отреагировал на результаты президентских выборов на острове, победу на которых одержал представитель правящей партии Лай Циндэ.

Наша позиция по решению тайваньского вопроса и завершению национального воссоединения последовательна, и наша воля тверда, как скала, — заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

По его словам, Пекин и впредь планирует решительно бороться с «сепаратистскими действиями», целью которых является независимость острова, а также с любым внешним воздействием. При этом Китай готов сотрудничать с «соответствующими политическими партиями», а также организациями и людьми, представляющими все слои общества Тайваня.

По мнению Биньхуа, это необходимо для углубления интеграции с регионом и мирному развитию отношений, а «также продвижению великого дела воссоединения родины».

Тем временем победитель президентских выборов на Тайване Лай Циндэ заявил о готовности к диалогу с властями Китая, но лишь при соблюдении взаимного уважения и равенства. Своей важной задачей он назвал сохранение статус-кво по обе стороны пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства.