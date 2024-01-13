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16:49, 13 января 2024Мир

Названы перспективы отношений Тайваня с Китаем

Победитель выборов на Тайване Лай Циндэ заявил о готовности к диалогу с Пекином

Фото: Unsplash

Победитель президентских выборов на Тайване Лай Циндэ заявил о готовности к диалогу с властями Китая, но лишь при соблюдении взаимного уважения и равенства. Как передает ТАСС, такие перспективы отношений с Пекином будущий глава региона обрисовал, выступая на митинге перед своими сторонниками.

«При взаимном уважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — отметил Циндэ.

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Он признал, что с избранием на пост главы администрации острова на его плечи ложится ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе. В связи с этим Циндэ планирует действовать в соответствии с демократическим и конституционным порядком. Кроме того, своей важной задачей он назвал сохранение статус-кво по обе стороны пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства.

По данным тайваньской ЦИК, после подсчета бюллетеней с 17759 участков из 17795 Лай Циндэ лидирует на выборах, набрав 40,07 процента голосов при явке в 69,8 процента. Его противники — оппозиционные кандидаты Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — уже признали свое поражение. Лай Циндэ представляет правящую на острове Демократической прогрессивной партии, его инаугурация запланирована на 20 мая 2024 года.

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      Олег Давыдов
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