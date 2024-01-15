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17:43, 15 января 2024Культура

Айза ответила на критику со стороны Гуфа

Певица Айза назвала ложью слова Гуфа о том, что она настраивает сына против него

Кадр: @aizalovesam

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) ответила на критику со стороны бывшего мужа, российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка назвала ложью слова рэпера о том, что она настраивает их общего сына Сэма против отца. «Вот тут явно видно, что Леша не знает и никогда не знал своего сына! Он тысячу раз просил не выходить в прямые эфиры, не унижать его, а он делает вид, что ему пофиг! А это не так! Тебе на всех пофиг, а Сэму нет!» — написала Айза.

Она также отметила, что подала в суд на алименты, чтобы ударить Долматова «по самому больному». «И сейчас все эти слова лишь потому, что он злится и видит, и чувствует, что мы просто все устали от него!» — добавила экс-супруга рэпера.

Ранее Гуф, обвинил свою сестру Ольгу, а также первую супругу в попытках отправить его на реабилитацию в Сибирь на полгода, чтобы получить его деньги. Долматов добавил, что перестал работать с родственницей, которая исполняла должность концертного менеджера, а также обнаружил, что под ее руководством потратил 3 миллиона рублей, но не помнит, куда именно.

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      Варвара Кошечкина
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