Найден россиянин, выигравший миллиард рублей. Что о нем известно и почему он две недели не приходил за своим призом?

В Тюмени спустя две недели после лотереи нашли выигравшего миллиард рублей

В Москве объявился победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото». 1 января он выиграл один миллиард рублей и после этого две недели не откликался на обращения организаторов лотереи и не забирал полагающиеся ему деньги. По прошествии 14 дней он сам пришел в лотерейный центр в Москве.

В праздничном тираже «Русского лото» разыграли почти три миллиарда рублей

В 1526-м тираже «Русского лото», который состоялся 1 января 2024 года, разыграли 2,8 миллиарда рублей. Приз величиной миллиард рублей принес билет, проданный 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж «Столото», которая располагается в тюменском торговом центре «Дарина». Еще 87 человек выиграли по миллиону рублей.

Для получения миллиарда рублей победителю было нужно пройти идентификацию в точке продажи, после чего прислать необходимые документы почтой. Другой вариант требовал от него приехать в Москву и обратиться в лотерейный центр лично. Он выбрал именно его.

850,1 млн рублей получит победитель

Как сообщили URA.ru в пресс-службе лотерейного бренда «Столото», проводящего розыгрыши «Русского лото», выигранную сумму выплачивают в течение 180 дней со дня обращения, причем только банковским переводом — получить наличные невозможно. При этом будет удержан 15-процентный налог. С учетом этого победителю причитается не миллиард, а 850,1 миллиона рублей.

Продавщица рассказала, кто стал победителем

Имя победителя пока не разглашается. В пресс-службе компании пообещали опубликовать его имя, фотографию и историю только в том случае, если он на это согласится.

Сотрудница точки «Столото» Марина Клюсова, которая продала выигрышный билет, утверждает, что победитель купил не один билет, а целый тубус с десятью билетами. В беседе с URA.ru она предположила, что победитель живет по соседству с торговым центром и регулярно играет в «Русское лото».

У меня много постоянных участников лотереи. Я сначала думала на девушку, но, когда она обменивала билеты, выяснилось, что не она победила. Но я думаю, что это кто-то из постоянных выиграл миллиард. Наш ТЦ в спальном районе находится, поэтому это кто-то из наших местных Марина Клюсова продавщица «Столото»

По ее словам, она узнала о выигрыше, когда смотрела розыгрыш по телевизору. «Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом я испытала чувства гордости и счастья за победителя», — призналась продавщица.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В соцсетях сомневались, что победитель существует

URA.ru сообщает, что многие тюменские пользователи «ВКонтакте» сомневались в существовании победителя лотереи. Тем временем другие пытались клянчить у него деньги — иногда в шутку, а иногда и всерьез.

Ну да, конечно, выиграть 100 рублей — редкость. А тут сразу миллиард. И тот, кто выиграл, еще и не забрал Оксана Фридман пользовательница «ВКонтакте»

Насколько я помню, тех, кто выигрывает такую сумму, постоянно ищут и не находят Алла Шварц пользовательница «ВКонтакте»

Еще есть время, чтобы выигрыш получить! Чего вы панику наводите? Может и нет никакого миллиардера! Алексей Третьяков пользователь «ВКонтакте»

Миллиардер! Если ты читаешь это сообщение, то знай, что я копил на Lada Vesta. Потом цены резко взлетели, мне теперь даже на Lada Granta не хватает. Добавь, пожалуйста, один миллион рублей Дмитрий Лоскутов пользователь «ВКонтакте»

Мне бы всего 4,5 миллиона — ипотеку закрыть Александр пользователь «ВКонтакте»

Победители лотерей часто медлят с получением выигрыша

В «Столото» утверждают, что многие победители обращаются за выигрышами далеко не сразу. К примеру, за первые две недели 2024 года необходимые документы предоставили только четверть из тех, кто выиграл по миллиону рублей.

Призываем всех участников новогоднего тиража «Русского лото» проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ Варвара Басанович операционный директор по маркетингу «Столото»

Чаще всего люди, которые подолгу не получают свои призы, объясняют задержку тем, что долго не могли решить: ехать в Москву самим или отправлять документы по почте. Кроме того, время уходило на то, чтобы договориться об отлучке на работе и найти удобный день для поездки. Некоторые просто не сразу узнавали, что у них есть выигрышный билет.