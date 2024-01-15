Найден россиянин, выигравший миллиард рублей. Что о нем известно и почему он две недели не приходил за своим призом?
В Москве объявился победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото». 1 января он выиграл один миллиард рублей и после этого две недели не откликался на обращения организаторов лотереи и не забирал полагающиеся ему деньги. По прошествии 14 дней он сам пришел в лотерейный центр в Москве.
В праздничном тираже «Русского лото» разыграли почти три миллиарда рублей
В 1526-м тираже «Русского лото», который состоялся 1 января 2024 года, разыграли 2,8 миллиарда рублей. Приз величиной миллиард рублей принес билет, проданный 7 декабря 2023 года в фирменной точке продаж «Столото», которая располагается в тюменском торговом центре «Дарина». Еще 87 человек выиграли по миллиону рублей.
Для получения миллиарда рублей победителю было нужно пройти идентификацию в точке продажи, после чего прислать необходимые документы почтой. Другой вариант требовал от него приехать в Москву и обратиться в лотерейный центр лично. Он выбрал именно его.
получит победитель
Как сообщили URA.ru в пресс-службе лотерейного бренда «Столото», проводящего розыгрыши «Русского лото», выигранную сумму выплачивают в течение 180 дней со дня обращения, причем только банковским переводом — получить наличные невозможно. При этом будет удержан 15-процентный налог. С учетом этого победителю причитается не миллиард, а 850,1 миллиона рублей.
Продавщица рассказала, кто стал победителем
Имя победителя пока не разглашается. В пресс-службе компании пообещали опубликовать его имя, фотографию и историю только в том случае, если он на это согласится.
Сотрудница точки «Столото» Марина Клюсова, которая продала выигрышный билет, утверждает, что победитель купил не один билет, а целый тубус с десятью билетами. В беседе с URA.ru она предположила, что победитель живет по соседству с торговым центром и регулярно играет в «Русское лото».
У меня много постоянных участников лотереи. Я сначала думала на девушку, но, когда она обменивала билеты, выяснилось, что не она победила. Но я думаю, что это кто-то из постоянных выиграл миллиард. Наш ТЦ в спальном районе находится, поэтому это кто-то из наших местных
По ее словам, она узнала о выигрыше, когда смотрела розыгрыш по телевизору. «Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом я испытала чувства гордости и счастья за победителя», — призналась продавщица.
В соцсетях сомневались, что победитель существует
URA.ru сообщает, что многие тюменские пользователи «ВКонтакте» сомневались в существовании победителя лотереи. Тем временем другие пытались клянчить у него деньги — иногда в шутку, а иногда и всерьез.
Ну да, конечно, выиграть 100 рублей — редкость. А тут сразу миллиард. И тот, кто выиграл, еще и не забрал
Насколько я помню, тех, кто выигрывает такую сумму, постоянно ищут и не находят
Еще есть время, чтобы выигрыш получить! Чего вы панику наводите? Может и нет никакого миллиардера!
Миллиардер! Если ты читаешь это сообщение, то знай, что я копил на Lada Vesta. Потом цены резко взлетели, мне теперь даже на Lada Granta не хватает. Добавь, пожалуйста, один миллион рублей
Мне бы всего 4,5 миллиона — ипотеку закрыть
Победители лотерей часто медлят с получением выигрыша
В «Столото» утверждают, что многие победители обращаются за выигрышами далеко не сразу. К примеру, за первые две недели 2024 года необходимые документы предоставили только четверть из тех, кто выиграл по миллиону рублей.
Призываем всех участников новогоднего тиража «Русского лото» проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ
Чаще всего люди, которые подолгу не получают свои призы, объясняют задержку тем, что долго не могли решить: ехать в Москву самим или отправлять документы по почте. Кроме того, время уходило на то, чтобы договориться об отлучке на работе и найти удобный день для поездки. Некоторые просто не сразу узнавали, что у них есть выигрышный билет.