Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели

В Тюмени спустя две недели нашли выигравшего миллиард рублей в лотерею мужчину

В Тюмени нашли мужчину, который выиграл один миллиард рублей в лотерею первого января. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Несмотря на то, что россиянин победил в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» две недели назад, он не спешил забирать призовые деньги. Некоторые местные жители даже усомнились в существовании победителя.

Однако по прошествии 14 дней мужчина, которого не могли найти, сам обратился в лотерейный центр в Москве. Как сообщили в компании «Столото», в настоящее время завершается процесс проведения необходимых процедур для получения выигрыша.

Отмечается, что победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером. Он купил билет «Русского лото» седьмого декабря в фирменной точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина». После вычета налогов мужчина получит на руки 850 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области отдала матери выигрышный лотерейный билет на один миллион рублей, который получила от нее в подарок. Родственница призналась, что испытала «офигенные» впечатления от выигрыша.