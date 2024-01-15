Бывшему директору Института госслужбы и управления в РАНХиГС дали условный срок

Экс-главу Института госслужбы РАНХиГС Барцица осудили на пять лет условно

Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего директора Института госслужбы и управления (ИГСУ) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игоря Барцица по делу об особо крупной растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бывшему декану факультета госуправления экономикой Светлане Лариной и бывшему заместителю декана и заведующей кафедрой антикризисного управления социально-экономическими системами Галине Ивлевой также назначали условные сроки — по четыре года. Кроме того, Барцица, Ларину и Ивлеву оштрафовали на один миллион рублей.

Барциц, находящийся в СИЗО, возместил сумму ущерба и полностью признал вину. Ларина находилась под домашним арестом.

Ранее стало известно, что по этому делу заочно арестовали и объявили в международный розыск бывшего начальника отдела ИГСУ РАНХиГС Аслана Фейзбу. Он скрылся от следствия.

Уголовное дело о растрате было возбуждено 21 декабря 2020 года. По данным следствия, фигуранты вступили в преступный сговор с коллегами, которым руководство выписывало надбавки и премии за откат. Хищения из бюджета оценивается в несколько миллионов рублей.