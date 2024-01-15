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09:03, 15 января 2024Наука и техника

Обнаружен ключевой фактор в увеличении продолжительности жизни

Nature Communications: обнаружен влияющий на продолжительность жизни ген

Фото: Davide Cantelli / Unsplash

Ученые Института исследования старения Бака в США обнаружили, что ген OXR1 является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни при ограничении потребляемых калорий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали 200 видов мух, которых выращивали на двух разных рационах: нормальная диета и диета с ограниченной калорийностью, составляющей 10 процентов от нормы. Были идентифицированы пять генов, варианты которых значительно влияют на продолжительность жизни в условиях ограниченного питания.

Один из генов, который ученые выбрали для изучения, называется mtd у плодовых мушек, а его гомолог у людей и мышей — OXR1. Этот ген защищает клетки от окислительного повреждения, но механизм функционирования этого гена был неясен. Известно, что потеря OXR1 у людей приводит к тяжелым неврологическим дефектам. У мышей дополнительный OXR1 улучшал выживаемость на модели бокового амиотрофического склероза.

Ученые выяснили, что OXR1 влияет на комплекс, называемый ретромером, который представляет собой набор белков, необходимых для переработки клеточных белков и липидов. Известно, что дисфункция ретромера связана с возрастными нейродегенеративными заболеваниями. Ограничения в питании замедляли старение мозга благодаря действию mtd/OXR1, направленного на поддержание ретромера.

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      Александр Еникеев
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