Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:47, 15 января 2024Силовые структуры

Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

В Москве двое мужчин избили и изрезали соседа из-за драки собак во дворе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве двое мужчин жестоко избили и изрезали ножом 27-летнего соседа из-за драки их собак во дворе. Об этом сообщает «МК».

Все произошло около многоэтажного дома на улице Красный Казанец. 27-летний местный житель вышел на прогулку с собакой, предварительно надев на нее намордник, и встретил 58-летнего соседа, выгуливающего двух чихуахуа. В какой-то момент питомцы мужчин сцепились, а между их хозяевами произошел словесный конфликт.

Зайдя домой, владелец чихуахуа позвал на помощь мужа сестры и отправился разбираться с оппонентом. Вдвоем мужчины напали на потерпевшего — несколько раз они пырнули его ножом в живот, а затем ударили по голове рукояткой, избили ногами и попытались выдавить глаза. Потерпевшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавших задержали. В отношении последних составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      В Киргизии заявили о срыве госпереворота

      Женщина попала под лавину и выжила благодаря незнакомцу

      Неизвестный забрался в квартиру россиянки и попытался ее изнасиловать

      Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине

      Пожилой мужчина развелся с женой и влюбился в коллегу на 20 лет моложе себя

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      В правительстве опровергли сообщения о возможном запрете экспорта бензина

      Двое россиян изрезали ножом соседа после драки собак во дворе

      В Эстонии рассказали об угрозе НАТО со стороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости