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11:43, 15 января 2024Интернет и СМИ

В Госдуме захотели ужесточить ответственность за утечку персональных данных

В Госдуму внесли проект о штрафах за утечку данных до трех процентов выручки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Госдуме захотели ужесточить ответственность за утечку персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что штраф за утечку информации будет достигать трех процентов от общей выручки компании.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

В декабре прошлого года Турчак сообщил, что в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных. По словам депутата, новые составы правонарушений, предлагаемые законодателями, кратно увеличивают штрафы за утечки. В отдельных случаях сумма штрафа «будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей», уточнил он.

Депутат назвал предусмотренное действующим законодательством наказание за нарушения сфере оборота персональных данных недостаточным и «мало кого стимулирующим» соблюдать законность.

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      Олег Давыдов
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