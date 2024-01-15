Грузовик с едой врезался в самолет в аэропорту и продырявил фюзеляж

Грузовик с едой врезался в пассажирский самолет Lufthansa в аэропорту Франкфурта

Грузовик с едой столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Lufthansa в аэропорту немецкого города Франкфурт. Об этом сообщил портал aeroTelegraph.

Нештатная ситуация произошла в субботу, 13 января. По данным источника, автомобиль с питанием подъехал к Airbus A321, чтобы подготовить его к следующему полету, и врезался в него. Удар был такой силы, что металлические детали фургона продырявили фюзеляж и застряли в корпусе лайнера.

В момент аварии на борту воздушного судна не было пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, однако Lufthansa временно вывела самолет из эксплуатации для оценки повреждений и ремонта.

Ранее в пассажирский самолет российской авиакомпании два раза попала молния на рейсе из Москвы в Томск. Это произошло, когда из-за сильного ветра пилотам пришлось уходить на второй круг перед посадкой.