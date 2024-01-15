В самолет с россиянами на борту дважды ударила молния во время полета

В летевший из Москвы пассажирский самолет два раза ударила молния

В самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту два раза попала молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Москвы в Томск, в воскресенье, 14 января. Борт уже готовился к посадке, но из-за сильного ветра пилотам пришлось уходить на второй круг.

В этот момент в самолет дважды ударила молния. По данным источника, воздушное судно не получило каких-либо повреждений. Более того, никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий экипаж принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске.

Ранее в январе летевший в Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines с пассажирами на борту сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с воздушным судном, следовавшим из Москвы. Из-за за заноса снегом посадочных полос в оренбургской авиагавани лайнер приземлился в Самаре.

