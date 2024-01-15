Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:25, 15 января 2024Наука и техника

Раскрыты характеристики iPhone 16

MacRumors: смартфоны iPhone 16 получат минимум 8 гигабайт оперативной памяти

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Apple увеличит минимальный объем оперативной памяти в своих смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет аналитика инвестиционной компании Haitong International Securities Джеффа Пу, который заявил, что все аппараты линейки iPhone 16 будут иметь 8 гигабайт оперативной памяти. Из раскрытых данных автора следует, что увеличение оперативной памяти может способствовать повышению производительности в режиме многозадачности на iPhone.

Также все устройства следующего поколения смартфонов Apple получат поддержку Wi-Fi 6E. Этот стандарт позволяет передавать данные в диапазоне 6 гигагерц, обеспечивая более высокую скорость беспроводной связи и уменьшая количество помех. Новым стандартом связи является Wi-Fi 7, который обеспечивает более высокие характеристики — в частности, увеличенную со 160 до 320 мегагерц пропускную способность канала.

В текущем поколении только топовые устройства iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют 8 гигабайт оперативной памяти. Стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus получили 6 гигабайт памяти. Анонс серии iPhone 16 ожидается в сентябре.

В конце декабря 2023 года журналисты издания MacRumors рассказали, что все модели серии iPhone 16 получат единый процессор A18. Чип фигурирует под кодовым названием Tahiti.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      Популярная в России юмористка рассказала об отказе от съемок в шоу ТНТ

      Россиянин порезал незнакомцев на улице и попал в колонию

      Звездные стилисты назвали россиянкам модные тренды 2024 года

      В правительстве поддержали идею о конфискации имущества за дискредитацию армии

      Кошка спустя два года вернулась к потерявшим дом из-за пожара хозяевам

      Винтовка Raptor Tactical для СВО получила более эффективный калибр

      Участница «Фабрики звезд» родила в туалете кафе

      Власти пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

      В России заявили о застое для Запада в ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости