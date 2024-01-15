Раскрыты характеристики iPhone 16

MacRumors: смартфоны iPhone 16 получат минимум 8 гигабайт оперативной памяти

Компания Apple увеличит минимальный объем оперативной памяти в своих смартфонах. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет аналитика инвестиционной компании Haitong International Securities Джеффа Пу, который заявил, что все аппараты линейки iPhone 16 будут иметь 8 гигабайт оперативной памяти. Из раскрытых данных автора следует, что увеличение оперативной памяти может способствовать повышению производительности в режиме многозадачности на iPhone.

Также все устройства следующего поколения смартфонов Apple получат поддержку Wi-Fi 6E. Этот стандарт позволяет передавать данные в диапазоне 6 гигагерц, обеспечивая более высокую скорость беспроводной связи и уменьшая количество помех. Новым стандартом связи является Wi-Fi 7, который обеспечивает более высокие характеристики — в частности, увеличенную со 160 до 320 мегагерц пропускную способность канала.

В текущем поколении только топовые устройства iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют 8 гигабайт оперативной памяти. Стартовые модели iPhone 15 и 15 Plus получили 6 гигабайт памяти. Анонс серии iPhone 16 ожидается в сентябре.

В конце декабря 2023 года журналисты издания MacRumors рассказали, что все модели серии iPhone 16 получат единый процессор A18. Чип фигурирует под кодовым названием Tahiti.