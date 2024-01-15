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11:12, 15 января 2024Силовые структуры

Разыскиваемый Чехией за покушение вьетнамец попался российским полицейским

Волк: МВД задержало в Иркутске находящегося в розыске гражданина Вьетнама

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Иркутской области полицейские задержали 41-летнего гражданина Вьетнама, находящегося в розыске по линии Интерпола за преступление, совершенное в Чехии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вьетнамец попался, когда транзитом прибыл в аэропорт Иркутска. Он арестован на 40 дней для обеспечения процедуры экстрадиции.

Уроженец северной провинции Вьетнама в 2007 году работал в Чехии, где во время конфликта ранил ножом соотечественника. После этого он уехал на родину и был объявлен в международный розыск. В Чехии суд заочно вынес ему приговор в виде восьми лет лишения свободы за покушение.

В настоящее время готовится выдача арестованного иностранца правоохранительным органам Чехии.

12 января сообщалось, что полицейские Ленинградской области задержали бывшего начальника пожарной части из Луганска, объявленного в розыск за злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, он за деньги поставлял техническую воду бизнесменам, используя для этого технику МЧС. Его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск в сентябре 2022 года.

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      Любовь Ширижик
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