Канадский рэпер записал песню и получил два пожизненных срока

Рэпер T-Sav признался в преступлениях в песне и получил два пожизненных срока

Канадский рэпер T-Sav (настоящее имя — Тайрел Нгуен) записал песню и получил два пожизненных срока. Об этом пишет CBC News.

В треке исполнитель описал свои преступления. Суд заключил, что в тексте песни есть «тонко завуалированное» признание в том, что Нгуен лишил жизни двух людей — Рэнди Канга и студента местного университета Джагвира Сингха Малхи. При этом следствие отметило, что второе преступление было совершено «по ошибке».

Согласно доказательствам, представленным в ходе суда, это произошло в результате разборок между бандами The Brothers Keepers и The Red Scorpions.

В августе американский рэпер Джонатан Портер, выступающий под псевдонимом Blueface, поссорился с недоброжелателем в спортзале и получил удар ножом.