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14:46, 25 августа 2023Культура

Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

Американский рэпер Blueface получил удар ножом в спортзале

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Американский рэпер Джонатан Портер, выступающий под псевдонимом Blueface, поссорился с недоброжелателем в спортзале и получил удар ножом. Об этом пишет TMZ.

Музыкант занимался боксом с тренером Дэвидом Камински в спортзале в Лос-Анджелесе, США, когда в здание вошел злоумышленник с ротвейлером и направился к рэперу, выкрикивая угрозы. Отмечается, что Камински попытался встать между мужчиной и Blueface.

Словесный конфликт перешел в драку, после которой недоброжелатель взял нож, ударил исполнителя в ногу и скрылся с места преступления на своем автомобиле. Позже Blueface сообщил, что не сможет участвовать в боксерском поединке, который он запланировал на 14 октября.

Ранее российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер).

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    Варвара Кошечкина
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