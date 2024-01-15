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13:11, 15 января 2024Силовые структуры

Контрабанду яйцеклеток выявили на российско-грузинской границе

Женщина пыталась вывезти из РФ в Грузию контрабанду яйцеклеток на 2,5 млн рублей

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Женщина пыталась вывезти из России в Грузию пробирки с яйцеклетками на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таможенники задержали ее на контрольно-пропускном пункте во Владикавказе, обнаружив в багаже биоматериал без документов. Для легальной транспортировки образцов женских клеток требуются справки от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Задержанная пояснила, что получила пробирки в петербургской клинике, предназначенные для медучреждения в Тбилиси, где она планировала провести процедуру ЭКО стоимостью 6500 долларов.

Женщине грозит уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.

14 января сообщалось, что на таможне во Владивостоке распилили один из ценнейших в мире аквамаринов весом в 1,5 килограмма. По данным Федеральной таможенной службы России, сотрудники разделили огромный драгоценный камень на две части, чтобы выяснить его минеральную ценность. Аквамарин был изъят на экспертизу у его владельца, который садился на паром во Владивостоке с целью уехать на ПМЖ в Корею. Среди прочих вещей он хотел забрать с собой коллекцию каменей.

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      Любовь Ширижик
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