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16:18, 14 января 2024Ценности

На таможне во Владивостоке огромный драгоценный камень распилили на две части

Во Владивостоке на таможне распилили ценный аквамарин весом в 1,5 килограмма
Аквамарин. Архивное фото

Аквамарин. Архивное фото. Фото: COULANGES / Shutterstock / Fotodom

Один из ценнейших в мире аквамаринов весом в 1,5 килограмма распилили на таможне во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации, полученной от представителей Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сотрудники разделили огромный драгоценный камень на две части, чтобы выяснить его минеральную ценность. В ведомстве пояснили, что аквамарин был изъят на экспертизу у его владельца, который садился на паром во Владивостоке с целью уехать на ПМЖ в Корею. Среди прочих вещей он хотел забрать с собой на новое место жительства коллекцию каменей.

Владивостокских таможенников не убедили предоставленные мужчиной бумаги об экспертизе камней, поэтому они изъяли у коллекционера семь образцов для исследования. В их числе был и ценный аквамарин. Цель экспертизы, по данным ФТС, состояла в том, чтобы узнать, не содержат ли образцы запрещенное на вывоз физическими лицами минеральное сырье. Владельца камня предупредили об этом заранее.

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Коллекционер крайне расстроен произошедшим, так как распиленный на две части аквамарин значительно потерял в своей стоимости, но все же намерен восстановить камень.

Ранее сообщалось, что турист из Монголии попытался провезти в Россию два десятка смартфонов под одеждой и попался. Иностранец с контрабандой прибыл на автомобиле в пункт пропуска Кяхта, при въезде в страну его задержали бурятские таможенники.

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      Наталья Обрядина
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