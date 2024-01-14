На таможне во Владивостоке огромный драгоценный камень распилили на две части

Во Владивостоке на таможне распилили ценный аквамарин весом в 1,5 килограмма

Один из ценнейших в мире аквамаринов весом в 1,5 килограмма распилили на таможне во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации, полученной от представителей Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сотрудники разделили огромный драгоценный камень на две части, чтобы выяснить его минеральную ценность. В ведомстве пояснили, что аквамарин был изъят на экспертизу у его владельца, который садился на паром во Владивостоке с целью уехать на ПМЖ в Корею. Среди прочих вещей он хотел забрать с собой на новое место жительства коллекцию каменей.

Владивостокских таможенников не убедили предоставленные мужчиной бумаги об экспертизе камней, поэтому они изъяли у коллекционера семь образцов для исследования. В их числе был и ценный аквамарин. Цель экспертизы, по данным ФТС, состояла в том, чтобы узнать, не содержат ли образцы запрещенное на вывоз физическими лицами минеральное сырье. Владельца камня предупредили об этом заранее.

Коллекционер крайне расстроен произошедшим, так как распиленный на две части аквамарин значительно потерял в своей стоимости, но все же намерен восстановить камень.

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