Манекенщики в колготках вышли на подиум на Неделе моды

Манекенщики в капроновых колготках вышли на подиум на Неделе мужской моды в Милане в рамках показа британского бренда JW Anderson. Соответствующий материал публикует Vogue.

Участники шоу предстали перед гостями в упомянутых прозрачных предметах гардероба черного цвета, которые надели поверх трусов. При этом они сочетали данные изделия с шортами, пиджаками, рубашками, пуловерами и обнаженными торсами.

По словам основателя марки, дизайнера Джонатана Андерсона, при создании упомянутой коллекции одежды он вдохновлялся фильмом «С широко закрытыми глазами» режиссера Стэнли Кубрика, а также картинами супруги последнего — Кристианы Кубрик.

В сентябре 2023 года манекенщики в трусах с пятнами и эффектом потертости вышли на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Модели в состаренном и окрашенном вручную нижнем белье серого и белого цветов появились на показе американского дизайнера Вилли Чаваррии.