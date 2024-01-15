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17:44, 15 января 2024Ценности

Манекенщики в колготках вышли на подиум на Неделе моды

Фото: Justin Shin / Getty Images

Манекенщики в капроновых колготках вышли на подиум на Неделе мужской моды в Милане в рамках показа британского бренда JW Anderson. Соответствующий материал публикует Vogue.

Участники шоу предстали перед гостями в упомянутых прозрачных предметах гардероба черного цвета, которые надели поверх трусов. При этом они сочетали данные изделия с шортами, пиджаками, рубашками, пуловерами и обнаженными торсами.

По словам основателя марки, дизайнера Джонатана Андерсона, при создании упомянутой коллекции одежды он вдохновлялся фильмом «С широко закрытыми глазами» режиссера Стэнли Кубрика, а также картинами супруги последнего — Кристианы Кубрик.

В сентябре 2023 года манекенщики в трусах с пятнами и эффектом потертости вышли на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Модели в состаренном и окрашенном вручную нижнем белье серого и белого цветов появились на показе американского дизайнера Вилли Чаваррии.

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      Алина Гостева
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