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20:21, 15 сентября 2023Ценности

Манекенщики вышли на подиум в трусах с пятнами и эффектом потертости

Фото: Giovanni Giannoni / WWD

Манекенщики в трусах с пятнами и эффектом потертости вышли на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует WWD.

Модели в состаренном и окрашенном вручную нижнем белье серого и белого цветов появились на показе американского дизайнера Вилли Чаваррии. Кроме того, участники шоу дефилировали в объемных белых пиджаках с увеличенной линией плеч в стиле кубинских трендов 1940-х годов и спортивных нарядах, отсылающих к 1990-м.

Фото: Giovanni Giannoni / WWD

Отмечается, что модельер в творчестве опирается на культуру своих предков из Мексики и чикано (этническая идентичность; мексиканцы, чьи предки поселились на территории современного Юго-Запада США до его завоевания — прим. «Ленты.ру»). «Для меня это была очень личная коллекция. И я вижу в ней многое из своей семьи и свою личную историю как дизайнера», — пояснил Чаваррия.

Ранее манекенщицы подрались в грязи на показе американского дизайнера Елены Велез во время Недели моды в Нью-Йорке. Так, модели дефилировали на подиуме из грунта в нарядах базовых оттенков. В конце шоу они начали проваливаться во влажную землю и падать на поверхность, покрытую лужами. При этом девушки хватали друг друга и изображали борьбу.

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    Алина Гостева
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