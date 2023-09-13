Манекенщицы подрались в грязи на показе во время Недели моды

Манекенщицы подрались в грязи на показе американского дизайнера Елены Велез во время Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовала в Twitter фэшн-журналистка The New York Times Ванесса Фридман.

Так, модели дефилировали на подиуме из грунта в нарядах базовых оттенков. В конце шоу они начали проваливаться во влажную землю и падать на поверхность, покрытую лужами. При этом девушки хватали друг друга и изображали борьбу.

Ролик набрал более полумиллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о перформансе в комментариях. «Это была самая интересная Неделя моды», «А я скучаю по показам 90-х», «Моделям за такое недостаточно платят», «Они делают подобное из любви к проекту», «Что потом стало с одеждой?» — заявили пользователи сети.

Ранее в сентябре двойник рэпера Канье Уэста, сменившего имя на Йе, появился на показе, организованном Creators Inc. Мужчина, который известен в соцсетях как «Клон Канье», вышел на подиум в кофте синего цвета с фразой Jewish Lives Matter («Жизни евреев имеют значение»). Среди прочего манекенщик надел на шоу, состоявшееся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, кепку с надписью YZS, которая пародирует вещи марки YZY авторства самого Уэста.