Министр обороны Израиля рассказал об управлении Газой после окончания войны

Глава МО Израиля: сектором Газа после завершения войны будет управлять Палестина

Управлять сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут палестинцы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает агентство ТАСС.

«В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять», — подчеркнул министр.

По словам Галанта, будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю. Чиновник уточнил, что окончание военной кампании должно быть закреплено политически.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.