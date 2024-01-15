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22:21, 15 января 2024Мир

Министр обороны Израиля рассказал об управлении Газой после окончания войны

Глава МО Израиля: сектором Газа после завершения войны будет управлять Палестина

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Управлять сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут палестинцы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает агентство ТАСС.

«В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять», — подчеркнул министр.

По словам Галанта, будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю. Чиновник уточнил, что окончание военной кампании должно быть закреплено политически.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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      Юлия Мискевич
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