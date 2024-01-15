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15:38, 15 января 2024Россия

Минобороны России заявило о проведении США экспериментов с оспой

МО России: Пентагон провел эксперименты с использованием натуральной оспы

Фото: Jim Bourg / JRB / ME / Reuters

Пентагон провел аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами. Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы», — сказал представитель Минобороны.

По его словам, работы с данным вирусом разрешены только в двух учреждениях: Центр по контролю заболеваемости в США и государственный научный центр «Вектор» в России. Однако сотрудники НИИ инфекционных болезней американской армии провели эксперименты с оспой, несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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Кириллов отметил, что эта ситуация демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биологической безопасности. По его мнению, подобные эксперименты могут спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба.

Ранее Кириллов заявил, что режим нераспространения биологического оружия в мире необходимо усилить, а также снабдить его механизмом проверки. Он напомнил, что Москва на протяжении последних нескольких лет продвигает практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, а также совершенствованию мер доверия.

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      Никита Абрамов
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