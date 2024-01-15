Мировой экономике предрекли опасный год

Reuters: эксперты ВЭФ предрекли опасный для мировой экономики год

Мировую экономику ожидает опасный год на фоне геополитической напряженности, высоких процентных ставок и угрозы со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на результаты опроса более 60 главных экономистов со всего мира, проведенного накануне ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, пишет Reuters.

Около 56 процентов опрошенных ожидают ухудшения глобальных экономических условий в 2024 году, при этом эксперты предрекли значительные различия между регионами. Так, большинство участников опроса ожидают умеренный или более сильный рост экономик Китая и США, при этом в Европе экономисты прогнозируют лишь слабый или очень слабый рост. В отношении Азии и Тихоокеанского региона аналитики были более оптимистичны, здесь ожидается как минимум умеренный рост в 2024 году.

70 процентов экономистов посчитали, что процентные ставки уже достигли своего пика и будут снижаться по мере ослабления инфляции и улучшения ситуации на рынках труда. Влияние искусственного интеллекта на экономику государств будет неравномерным. О том, что ИИ значительно повысит производительность труда в странах с высокими доходами, заявили 94 процента опрошенных, и только 53 процента предсказали то же самое для стран с низкими доходами.

Ранее международная организация по борьбе с неравенством Oxfam спрогнозировала, что при сохранении текущих тенденций в срок до 2034 в мире появится первый триллионер, а для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет. Эксперты заявили о растущем неравенстве — в то время как пять богатейших миллиардеров удвоили свои состояния с 2020 года, почти пять миллиардов человек по всему миру стали беднее.

