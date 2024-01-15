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13:02, 15 января 2024Экономика

Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью

Oxfam: для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В то время как пять богатейших миллиардеров более чем удвоили свои состояния с 2020 года, почти пять миллиардов человек по всему миру стали беднее. Об этом говорится в сообщении международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, опубликованном перед началом встречи Всемирного экономического форума.

Самые обеспеченные люди планеты богатели со скоростью 14 миллионов долларов в час, говорится в публикации. Если текущие тенденции сохранятся, то в срок до 2034 в мире появится первый триллионер, а для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, спрогнозировали в Oxfam.

По словам организации, политики и представители бизнеса съезжаются в Давос, чтобы «улучшать положение в мире», однако в действительности часто эти крупные игроки как раз и являются теми людьми, которые усиливают неравенство, «следуя своим собственным интересам, а не общественному благу». Один процент богатейших людей Земли владеет сейчас 43 процентами всего мирового финансового состояния, отметили в Oxfam.

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Суммарное состояние десяти крупнейших корпораций мира оценивается в 10,2 триллиона долларов, что эквивалентно сумме ВВП всех стран Африки и Латинской Америки вместе взятых, отмечают в международной организации. При этом богатые страны Глобального Севера владеют 69 процентами мирового богатства — несмотря на то, что на их долю приходится только 21 процент мирового населения.

Для борьбы с бедностью и неравенством Oxfam предлагает правительствам «обуздать власть корпораций», в том числе путем разрушения монополий, ограничения заработных плат генеральных директоров и введения новых налогов на сверхбогатство.

Ранее стало известно, что состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50,012 миллиарда долларов, По данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние миллиардеров из РФ составило 328,53 миллиарда долларов. Заметнее всего разбогател основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов — на 9,29 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 24,7 миллиарда долларов.

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