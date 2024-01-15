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10:30, 15 января 2024Ценности

Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Индонезии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя манекенщица позировала у стены в ажурном мини-платье на тонких бретелях из прозрачной ткани, сквозь которую просвечивало ее тело. При этом она надела черное бикини, верх которого представлял собой топ-бандо.

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Кроме того, для фото знаменитость примерила черные солнцезащитные очки и массивные бежевые шлепанцы и взяла в руку миниатюрную лакированную сумку популярного итальянского бренда Miu Miu.

Ранее в январе Елена Перминова также снялась в откровенных штанах во время отдыха на Бали и показала видео фанатам.

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      Карина Черных
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